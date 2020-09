Sbarco 18 migranti, sindaco di Pozzallo: se sono positivi al Covid 19 dove vanno?

Attualità

Pozzallo - Sbarco di 18 migranti a Pozzallo. Il sindaco Roberto Ammatuna: attendiamo l’esito dei tamponi prima di collocarli in sicurezza e umanità. Sarebbe opportuno conoscere l’esito dei tamponi eseguiti sugli immigrati sbarcati dell’Asso 29 al porto di Pozzallo per capire dove devono essere collocati. Nelle notizie di stampa di ieri, si evidenziava che nell’hotspot di Pozzallo non potevano essere ospitati immigrati affetti dal coronavirus. Nessuna comunicazione è ancora pervenuta alla Massima Autorità Sanitaria del territorio che è il sindaco di Pozzallo, ma se tali notizie dovessero corrispondere al vero, nessun immigrato con il tampone positivo può essere collocato nell’hotspot di Pozzallo.Bisogna attendere l’esito dei tamponi e in caso di negatività degli stessi al coronavirus, possono essere trasportati nella struttura di accoglienza di Pozzallo. In caso di tamponi positivi, l’Autorità Sanitaria Regionale dovrà farsi carico di trovare una sede idonea all’accoglienza degli immigrati sbarcati a Pozzallo. (foto repertorio)