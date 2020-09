La rottura tra Messie e il Barcellona sembra essere insanabile

Sport

La rottura tra Lionel Messie il Barcellona sembra essere insanabile e i quotidiani spagnoli aggiornano di continuo gli umori del mercato per capire quale sarà il futuro del fantasista argentino. 'Sport' questa mattina riporta in prima pagina la proposta 'monstre' che il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe pronto ad avanzare alla 'Pulce' in caso di addio al Barcellona: 750 milioni di euro in 5 anni, ovvero 50 milioni netti a stagione più un bonus da 250 milioni. Messi giocherebbe però solo tre anni in Premier, nei successivi due anni in cui continuerebbe a percepire lo stesso salario vestirebbe invece la maglia del New York City, sempre di proprietà dello sceicco Mansour bin Zayed Al-Nahyan. L'accordo tra le parti sarebbe già stato raggiunto a patto che Messi si liberi a costo zero dai blaugrana.Ma cosa dicono i bookie? Di certo sarà il grande tormentone del calciomercato 2020 e che, probabilmente, andrà avanti per settimane a meno di clamorosi colpi di scena. Tutti gli appassionati di calcio si stanno facendo la stessa domanda: Leo Messi resterà a Barcellona oppure no? Se l'ipotesi di una partenza della Pulce, con direzione Manchester, Parigi o Milano, era molto forte la scorsa settimana, oggi i bookmaker sembrano aver fatto un deciso passo indietro visto che i blaugrana sembrano tornati fortemente in auge per non perdere il loro Diez. I betting analyst di Sisal Matchpoint, infatti, vedono i 'citizens' di Guardiola, grande mentore di Messi, e il Barca appaiati a 1,90 con l'Inter di Conte, dato a 3,50, come terzo incomodo. Sembra aver invece perso terreno il Psg che, come riporta Agipronews, oggi si gioca a 12.Ribaltata invece la situazione in casa Snai dove i quotisti vedono un Messi legato ancora alla formazione catalana: la permanenza dell'argentino, infatti, è in quota a 1,80 con il solito City che insegue a 2,00. I nerazzurri milanesi continuano a sognare, visto che l'approdo del numero 10 a San Siro è dato a 3,00: Psg e Juventus, anche in questo caso, appaiono ormai lontanissime visto che avere in squadra il fenomeno di Rosario pagherebbe 18 volte la posta.