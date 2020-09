Scivola e precipita in mare dalla scogliera, volo da 15 metri: salvato

Sicilia

Siracusa - Un 54enne caduto nel mare antistante il Monumento ai Caduti a Siracusa è stato salvato dall'equipaggio di un elicottero della Guardia Costiera. L'uomo sarebbe scivolato dalla scogliera da un'altezza di circa 15 metri.Una volta precipitato in mare avrebbe trovato rifugio dentro una grotta aperta nella falesia. Sul posto i vigili del fuoco e, via mare, la Guardia Costiera. Le difficili condizioni del mare hanno reso difficoltoso il salvataggio, per questo è stato necessario l'intervento dell'elicottero.Un operatore si è calato con il verricello tirando su il malcapitato che è stato trasferito in ospedale per accertamenti.