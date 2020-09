Sicilia

Ryanair offerte: voli a 5 euro da Catania

Catania - Voli a 5 euro di Ryanair. La compagnia aerea irlandese Ryanair ha lanciato nuove offerte a prezzi imperdibili. L’offerta per prenotare i voli comincia oggi 1° settembre e finisce il 2 settembre. Le tratte si susseguiranno dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Ecco le mete raggiungibili con i voli da e per Catania a 5 euro: Atene; Malta; Kyiv; Rodi. Tra le tappe italiane, invece, spiccano Pisa e Milano Malpensa. Il costo del biglietto per la tratta Catania-Milano Bergamo è fissato, invece, a soli 11 euro.Anche i voli con partenza Pisa, Milano Malpensa, Milano Bergamo e destinazione Catania costeranno, se prenotati entro domani, 5 euro