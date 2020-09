Avola, pista ciclabile a doppio senso

Sicilia

La pista ciclabile ad Avola diventa a doppio senso, colorata di blu e delimitata da un cordolo giallo. Grazie a un contributo regionale l'amministrazione comunale ha avviato i lavori di riqualificazione della pista del viale Lido che tornerà a breve alla fruizione libera dei ciclisti. “Continuiamo nello sviluppo eco sostenibile della nostra città – dice il sindaco Luca Cannata -. La realizzazione della pista ciclabile sin dal primo momento ha rappresentato un esempio di modello eco-green che abbiamo messo in campo in questi anni: una città che oggi valorizza le sue caratteristiche e la sua bellezza. E anche il colore della pista non è casuale: azzurro come il nostro stupendo mare”.