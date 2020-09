Scuola: 3 milioni di euro per gli studenti siciliani

Politica

Ragusa - “Stanziati 3 milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione - afferma la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Marialucia Lorefice- che permetteranno alle scuole di acquistare kit e corredi didattici standard e innovativi, strumenti per la didattica digitale integrata, quaderni, astucci, diari così da venire incontro alle necessità delle studentesse e degli studenti meno abbienti delle scuole del primo e del secondo ciclo e dei CPIA, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti. Il numero di studenti siciliani che beneficerà di queste misure è pari a 61.184. 3 milioni di euro che vanno ad aggiungersi allo stanziamento di 236 milioni di euro per dare libri scolastici, zaini e dispositivi digitali, gratuitamente, alle ragazze e ai ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado.Materiali che saranno loro forniti direttamente dalle scuole. Al bando, chiuso lo scorso 23 luglio, hanno aderito quasi 4.900 scuole. Il finanziamento, in un’unica soluzione, arriverà direttamente alle scuole, prima dell’inizio dell’anno scolastico. Gli Istituti destinatari sono stati già individuati dal Ministero ed è stata data priorità a quelli con indici più alti relativi a dispersione scolastica e disagio negli apprendimenti e in base allo status socio-economico della popolazione di riferimento. Nel dettaglio -prosegue la Presidente-, gli Istituti del primo ciclo individuati per il finanziamento sono 2.114 e potranno acquistare kit didattici che comprendono quaderni, astucci, diari e supporti digitali. Per 1.539 scuole del secondo ciclo sono previste risorse per il potenziamento della connettività di istituto e degli studenti meno abbienti. 86 CPIA potranno acquistare kit didattici e supporto alla connettività.Questa misura -continua- va ad aggiungersi alle risorse già stanziate a inizio luglio dal Ministero per garantire il diritto allo studio di studentesse e studenti delle secondarie di I e II grado in condizioni di svantaggio e con le quali le scuole stanno acquistando libri di testo scolastici digitali e/o cartacei, dizionari, dispositivi digitali, materiali didattici per ragazzi con Bisogni Educativi Speciali o Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Le richieste pervenute dagli Istituti rispetto al budget totale disponibile consentiranno di dare libri gratis e dispositivi digitali a oltre 425 mila studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.”