Bonus computer e internet da 500 euro: Spid e Isee per domanda

Roma - Il bonus computer e internet da 500 euro è un supporto economico previsto dal Mise per le famiglie. Una parte del bonus pari a 200 euro serve per la connessione internet mentre la restate cifra di 300 euro serve per l’acquisto di un computer o di un tablet. Il bonus computer o pc ed internet è una delle novità che dovrebbe partire nelle prossime settimane. Per la presentazione della domanda circola ormai da giorni la data del 20 settembre 2020. Ma quali sono i requisiti e cosa occorre per fare la domanda? Secondo le ultime notizie per poter avere il bonus o voucher le famiglie oltre ad avere un Isee basso devono avere lo Spid.La domanda si dovrà fare tramite la piattaforma Infratel, società del Ministero dello Sviluppo Economico, parte del gruppo Invitalia. Ma come si richiede e come fare la domanda del bonus computer e internet. Il bonus si richiede tramite lo Spid, la chiave di accesso ai portali Istituzionali, ovvero l’identità digitale indispensabile nel rapporto tra Stato e cittadini. Già dal 1° ottobre prenderà il posto del PIN INPS, e stando alle ultime novità sarà fondamentale per accedere al bonus PC. L’attesa sulle regole ufficiali per richiedere il voucher fino a 500 euro è molta, anche considerando l’importanza che ha assunto il possesso di un computer (accanto ad una buona connessione internet) per lavorare o studiare durante il periodo di emergenza Covid-19.Secondo i tempi comunicati dal MISE e dalla Ministra per l’Innovazione e la Digitalizzazione, Paola Pisano, ulteriori dettagli emergeranno a breve, ed in rete circola da giorni la data del 20 settembre 2020 per l’invio della domanda. In attesa di conferme, l’unico punto certo ad oggi è che bisognerà munirsi di SPID, le credenziali che consentiranno di inserire la propria domanda sul portale predisposto da Infratel. Secondo i dati consultabili sul sito Avanzamento trasformazione digitale, le identità SPID già erogate sono pari a 9.673.684, numeri che si apprestano inevitabilmente a salire anche in concomitanza con l’avvio delle richieste per il bonus PC.A questo punto è bene ricordare che per richiedere lo SPID è necessario rivolgersi ad uno dei nove soggetti gestori abilitati al rilascio. Da Poste Italiane, passando per Aruba o Namirial, la scelta sull’Identity provider è libera; alcuni di questi consentono di ottenere le credenziali gratuitamente, altri prevedono il pagamento di una somma minima. Richiedere lo SPID è il primo passo per accedere al bonus PC ed ottenere il voucher fino a 500 euro da spendere per l’acquisto di un computer, tablet e per la connettività a banda larga. Infine ricordiamo che per poter ricevere il bonus computer ed internet da 500 euro serve l’Isee. L’ISEE sarà il parametro per valutare chi potrà o meno richiedere il buono per l’acquisto di computer e tablet.Ma vediamo come deve essere l’Isee:con ISEE sotto i 20.000 euro, le famiglie avranno un bonus di 500 euro per connessioni veloci e l’acquisto di tablet e PC; le famiglie senza limiti ISEE avranno un contributo di 200 euro per connessioni veloci. Al momento non è chiaro invece se saranno strutturati più scaglioni ed importi del bonus per PC ed internet o se il voucher riconosciuto ammonterà a 500 euro per tutti. Sono diversi anche i dubbi sulle modalità di erogazione dell’agevolazione.