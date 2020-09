Wizz Air: voli da Catania e Palermo a 9.99 euro

Attualità

Wizz Air, la compagnia aerea più verde e in più rapida crescita in Europa ha annunciato oggi il lancio di un doppio servizio giornaliero tra Milano Malpensa e Palermo e Milano Malpensa e Catania a partire dal 1 Ottobre 2020. I biglietti possono essere già acquistati su wizzair.com o sulla app della compagnia a partire da euro 9.99. I voli interni in Italia erano già nelle previsioni di Wizz Air sin dall'apertura della sua base di Milano Malpensa e ora Catania e Palermo sono accessibili due volte al giorno e possono beneficiare delle tariffe basse e della flotta di aerei ultramoderna di Wizz Air. L'estesa rete della compagnia aerea di 52 rotte in Lombardia - comprese 15 rotte per Bergamo - sosterrà il turismo locale sia a Milano che a Palermo e Catania, consentirà agli studenti di tornare alle proprie università e alle famiglie di trascorrere più tempo insieme e rafforzerà i rapporti commerciali. ùLa compagnia aerea ha recentemente implementato una serie di misure igieniche avanzate, per garantire la salute e la sicurezza dei suoi clienti e dell'equipaggio. Come parte di questi nuovi protocolli, durante il volo l'equipaggio e i passeggeri devono indossare mascherine e l'equipaggio deve anche indossare i guanti. Gli aeromobili di Wizz Air vengono regolarmente sottoposti ad un processo di nebulizzazione con una soluzione antivirale e, seguendo il rigoroso programma di pulizia giornaliera di WIZZ, tutti gli aeromobili della compagnia aerea vengono ulteriormente disinfettati durante la notte con la stessa soluzione antivirale.Francesco D’Amico, Direttore Marketing e Commerciale aeroporto di Catania ha detto: "Non possiamo che essere soddisfatti del nuovo collegamento perMilano Malpensa operato da Wizz Air, che consente di raggiungere il capoluogo lombardo a prezzi altamente competitivi. Ringraziamo pertanto la compagnia aerea per aver puntato su Catania e, in generale, sulla Sicilia, per dare il via alle rotte interne, consentendo ai siciliani di poter contare su due nuovi collegamenti quotidiani verso una delle destinazioni più richieste".