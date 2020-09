Ragusa, asili nido comunali: pubblicate le graduatorie 2020/2021

Attualità

Nello spazio “In evidenza” del sito istituzionale del Comune sono state pubblicate e sono scaricabili le graduatorie definitive per l’ammissione dei bambini agli asili nido comunali per l’anno scolastico 2020/2021. Per il rispetto della normativa sulla privacy, le graduatorie sono state formulate con il nome del genitore/richiedente, riportando accanto le iniziali del minore ed il punteggio attribuito.