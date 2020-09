Appuntamenti

Aci Trezza, le celebrazioni in onore della compatrona Madonna della Buona Nuova Aci Trezza, le celebrazioni in onore della compatrona Madonna della Buona Nuova

Prenderanno il via da domani, mercoledì 2 settembre, ad Aci Trezza le celebrazioni in onore della compatrona Madonna della Buona Nuova. Così come già sperimentato positivamente in occasione delle ricorrenze in memoria del patrono San Giovanni Battista, anche in questo caso non ci saranno manifestazioni e processioni esterne nel rispetto delle normative anti Covid-19 e del particolare momento economico e sociale che si sta vivendo. La celebrazione eucaristica di preparazione, presieduta alle 19 dal concittadino don Rosario Pappalardo nella chiesa parrocchiale di Santa Maria La Nova in via Scalazza, inaugurerà il programma stilato dal parroco don Carmelo Torrisi insieme alla Commissione per i festeggiamenti.Sempre il giovane sacerdote trezzoto, nella chiesa madre di San Giovanni Battista, nelle giornate di giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 alle 19, celebrerà la santa messa del triduo solenne, mentre domenica 6 presiederà la celebrazione principale prevista alle 10.30 con la partecipazione della Commissione e del coro parrocchiale "Te Deum laudamus" diretto dalla maestra Marisa Hili. In serata, invece, le messe saranno celebrate rispettivamente in chiesa madre alle 19 ed alle 20.30 da don Carmelo Torrisi, ed a Santa Maria La Nova alle 19.30 dal vice parroco don Orazio Sciacca. Tutte le funzioni, che comunque verranno trasmesse in diretta streaming sulle pagine Facebook "Parrocchia San Giovanni Battista Acitrezza", "Festasangiovanni.it" e "Centro Studi Acitrezza" (associazione culturale che cura la realizzazione delle dirette) e su"Youtube", nonchè su Tv Acicastello canale 272 del digitale terrestre, si svolgeranno tenendo conto delle disposizioni ministeriali in relazione alla prevenzione della diffusione del contagio del virus. Il mese dedicato alla Buona Nuova, infine, si chiuderà come da tradizione l'ultima domenica con la santa messa e la presentazione della Commissione per l'anno 2021.