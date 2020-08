Sicilia

Sub circondato da 7 squali: paura nel mare di Sicilia Sub circondato da 7 squali: paura nel mare di Sicilia

Marsala - Brutta avventura per un sub durante una pesca subacquea sulla costa meridionale del Trapanese.Il protagonista è un giovane di 20 anni, Benjamin Romeo. Il giovane ha raccontato di essersi ritrovato circondato di squali, forse Martello, mentre stava pescando ricciole. I fatti sono accaduti venerdì scorso intorno alle ore 18. Il giovane ha detto che dopo aver sparato ad una ricciola ha notato un comportamento strano nel branco delle ricciole ovvero non sono scappate dopo lo sparo ma sono rimaste li ferme dov’erano. Poi è apparsa una grande ombra, uno squalo di circa 3 metri e poi almeno altri sette squali tutti a circondare il 20enne.Benjamin Romeo ha raccontato che quando è riuscito a risalire sulla barca del padre ha visto un tappeto di squali, almeno una ventina. Avevano il muso schiacciato e stavano in branco. Il 20enne ha avvisato la Capitaneria di porto.