Sicilia

Lampedusa, al via il trasferimento di 1.560 migranti Lampedusa, al via il trasferimento di 1.560 migranti

Due incrociatori della Guardia di Finanza sono giunti la notte scorsa nel porto di Lampedusa per procedere al trasferimento dei 1.560 migranti che affollano l’hotspot di contrada Imbriacola, che può contenere 192 persone, e la Casa della fraternità gestita dalla parrocchia. Le operazioni sono coordinate dalla prefettura di Agrigento, sotto la supervisione del Viminale, che ieri ha deciso di ricorrere all’utilizzo di ulteriori tre navi, in aggiunta alle due già operanti, per la sorveglianza sanitaria dei migranti irregolari in arrivo. Entro oggi lasceranno l’isola trecento migranti.