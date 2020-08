Salute e benessere

Diete sbagliate ed effetto yo-yo: il grasso al posto dei muscoli

Le diete sbagliate danno vita all’effetto yo-yo favorendo la formazione di grasso. L’effetto più sgradevole dello Yo-yo è che ogni volta che riacquisisci peso, il grasso si sostituisce anche ad una parte di tessuto muscolare. Cioè, quando segui una dieta dimagrante che richiede privazione di risorse (cibo) e aumento dell’attività fisica, perdi preziosa fibra muscolare (perché non assumi sufficienti proteine e perché ti alleni troppo duramente). Quando esci dal regime dietetico restrittivo e ritorni a nutrirti adeguatamente, le calorie che assumi sono convertite in grasso (non in muscolo magro).Il problema è che il tessuto muscolare brucia molte più calorie del tessuto adiposo perché la fibra muscolare è sempre in movimento (le molecole che la costituiscono si muovono costantemente distaccandosi e riattaccandosi). Facendo questo bruciano costantemente calorie aiutandoti a restare magro. Quando il tessuto muscolare si riduce, non è facile ricostituirlo, perché come minimo dovresti nutrirti con sufficienti proteine e soprattutto dovresti allenare la fibra muscolare con un allenamento anaerobico (con i pesi) 2-3 volte alla settimana.