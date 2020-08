Diete di deprivazione: soffrire la fame per perdere peso

Salute e benessere

Le diete di deprivazione sono tante e favoriscono l’accumulo di grasso. Le diete di deprivazione fanno soffrire la fame per perdere peso. Quando segui una dieta di deprivazione ed affaticamento, i depositi di grasso che hai accumulato vengono trattenuti strenuamente. Inoltre, cosa che non tutti sanno, ogni caloria immessa nell’organismo viene convertita in grasso in modo più efficiente. Questo avviene perché dal segnale di fame il corpo ricava l’informazione che vi sia scarsità di risorse nell’ambiente circostante e quindi ti mette in uno stato di protezione dall’esaurimento delle scorte energetiche (grassi depositati nel corpo).Il risultato è che facendoti violenza stressi mente e corpo senza arrivare al tuo obiettivo. In poche parole per dimagrire in salute ed efficacemente, senza stressarti, devi comportarti saggiamente evitando di aggredire il problema in modo violento. Con le diete di deprivazione sopraggiunge la fame, e di conseguenza il meccanismo innato di sopravvivenza del tuo corpo va in allarme. Quindi raccomandiamo sempre di cominciare una dieta dopo aver chiesto il parere del proprio medico o di uno specialista prima di ritrovarsi “persi” in una dieta di deprivazione che oltre a far soffrire la fame favorisce l’accumulo di grassi.