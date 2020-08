Dieta online per dimagrire senza fame: menÃ¹

Salute e benessere

La dieta online per dimagrire velocemente è una dieta che può far perdere fino a 6 kg senza troppe rinunce. Perdere 6 kg significa impegnarsi in un programma che richiede almeno 30-45 giorni di regime ipocalorico. Per eliminare un chilo di grasso alla settimana, bisogna tagliare 7000 calorie, pari a 1000 calorie al giorno. Quindi, tenendo conto del fatto che l’apporto medio femminile è di 2000-2200, una dieta dimagrante che ne fornisce circa 1200 al giorno consente in un 1 mese e mezzo di smaltire da 4 a 6 chili di ciccia più 1-2 chili di liquidi. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta online per dimagrire velocemente senza fame in un esempio di menù.Colazione: un bicchiere d’acqua con succo di 1 limone; centrifugato di frutta o frullato di anguria e kiwi; una tazza di latte di soia (150 ml). Metà mattina e metà pomeriggio: 125 grammi di yogurt naturale (senza zucchero e frutta) o 150 g di frutta. Pranzo: 60g di pasta o riso integrale conditi con 1 cucchiaio d’olio e 1 di parmigiano grattugiato o con sugo di pomodoro o con verdure saltate; 2 uova sode (non più di 2 volte alla settimana) o una ciotolina di legumi cotti (fagioli, lenticchie, ceci, piselli, fave); verdura cotta in poco brodo vegetale. Alternare la pasta di grano con quella di soia, riso, kamut, farro e il riso con cereali in chicco quali orzo, riso, farro.Se i legumi danno problemi di gonfiori cuocerli con un cucchiaio di cumino, alloro e un pezzo d’alga kombu, iniziare con un cucchiaio al giorno e aumentare. Cena: passato di verdura condito con 1 cucchiaio d’olio e 1 di pecorino; pesce al vapore, al forno o al cartoccio con erbe aromatiche fresche; verdure di stagione cotte in poco brodo vegetale. Al posto del pesce, 150 g di fesa di tacchino o pollo allo spiedo senza pelle (una volta alla settimana) oppure spezzatino o cotoletta di soia, tempeh o seitan o, ancora, una fetta di farinata di ceci. Una tisana di finocchio e/o melissa.