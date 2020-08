Italia

Un nuovo bonus da 1.000 euro per alcuni lavoratori: ecco a chi spetta Un nuovo bonus da 1.000 euro per alcuni lavoratori: ecco a chi spetta

Roma - Un nuovo bonus da 1.000 nel decreto Agosto per alcune categorie di lavoratori precari. Si tratta di una nuova indennità prevista per i lavoratori stagionali, per i lavoratori dello spettacolo e non solo. Ma vediamo nel dettaglio a chi spetta il nuovo bonus da 1.000 euro. Il bonus una tantum di 1000 euro spetterà agli stagionali e lavoratori a termine del turismo e degli stabilimenti termali, ai somministrati di questi settori che abbiano cessato il rapporto di lavoro prima del 17 marzo e non abbiamo ritrovato un impiego, agli altri stagionali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra 1 gennaio 2019 e 17 marzo 2020, ai lavoratori dello spettacolo, agli intermittenti e ai venditori a domicilio.Le indennità sono erogate dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro. I professionisti iscritti alle casse private che abbiano ricevuto i 600 euro a marzo e aprile si vedranno poi riconoscere in via automatica l’indennità di 1000 euro. Infine un’altra novità. L'Inps dà un giorno di tempo in più per fare le domande delle vecchie indennità dei mesi di aprile e maggio in considerazione che la scadenza del 30 agosto cade in un giorno festivo.