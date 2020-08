Bonus pubblicità, Agenzia delle Entrate: requisiti e domanda dal 1° settembre

Italia

Roma - Il bonus pubblicità 2020 si potrà richiedere da domani 1° settembre tramite una domanda all’Agenzia delle Entrate. A comunicarlo è l’Agenzia delle Entrate che ha pubblicato il modello per poter presentare la domanda entro il 30 settembre. Il bonus pubblicità 2020 passa al 50%, in luogo del 75% di credito d’imposta spettante in via ordinaria. Ma quali sono i requisiti per poter fare la domanda del bonus pubblicità? Si allentano i requisiti per poter richiedere il bonus pubblicità, agevolazione riconosciuta ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.La modifica dei requisiti per poter fare domanda si affianca alla conseguente riduzione della percentuale di credito d’imposta spettante, che passa dal 75% al 50% del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti UE sugli aiuti “de minimis” e del limite di spesa, pari a 40 milioni per gli investimenti su quotidiani e periodici e 20 milioni per quelli su radio e TV. Sono queste le novità previste dal decreto Rilancio, con il quale è stata istituita una nuova finestra temporale per l’invio della comunicazione d’accesso al bonus pubblicità: la domanda potrà essere presentata dal 1° settembre al 30 settembre 2020, utilizzando il nuovo modulo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 28 agosto 2020. Restano comunque valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020.Ma come si fa la domanda per avere il bonus pubblicità? Per prima cosa bisogna trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno. Successivamente, con la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, è necessario comunicare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati. La nuova finestra temporale prevista dal 1° settembre e fino alla scadenza del 30 settembre 2020 riguarda la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, il primo passaggio utile per poter accedere al bonus pubblicità.L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modulo di domanda aggiornato, con le relative istruzioni. La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari dovrà essere trasmessa in modalità telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio.