Attualità

Meteo, temporali in arrivo in Sicilia: anche a Ragusa Meteo, temporali in arrivo in Sicilia: anche a Ragusa

Ragusa - Il maltempo arriva anche in Sicilia e a Ragusa. Oggi, 31 agosto, dovrebbe essere l’ultimo giorno di caldo intenso. Secondo le previsioni meteo è in arrivo un flusso di aria fredda dall’Atlantico che dovrebbe far abbassare le temperature al di sotto dei 30 gradi. Nei prossimi giorni anche l’afa tenderà a sparire mentre giovedì, 3 settembre, dovrebbe arrivare la pioggia. In particolare proprio nella giornata di giovedì si dovrebbero formare dei temporali nel Canale di Sicilia che risaliranno verso la nostra isola.Molte nubi anche nelle giornate di martedì e mercoledì con possibilità di qualche isolato temporale a macchia di leopardo, ma si tratterà di fenomeni blandi e di breve durata.