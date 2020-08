Coronavirus Pozzallo, 7 i positivi: uno ricoverato

Attualità

Pozzallo - A Pozzallo oggi, 31 agosto, i casi positivi al Covid 19 sono 6 più 1 ricoverato all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Due le persone negativizzate. E’ quanto si legge in una nota pubblicata sul profilo Facebook del Comune di Pozzallo. “Per quanto riguarda il nostro concittadino ricoverato,- spiega il sindaco Roberto Ammatuna - ha già eseguito due tamponi negativi, ne deve eseguire per maggiore sicurezza un terzo domani mattina. Con tutta evidenza, si può senz’altro affermare, tranne complicazioni che speriamo non ci siano, che il soggetto ricoverato è anch’esso guarito (negativizzato).Nell’Hotspot al momento sono presenti 68 migranti tutti negativi al coronavirus. Nella giornata di mercoledì eseguiranno tutti il tampone”.