Coronavirus 31 agosto, 3 nuovi positivi a Ragusa: 26 in Sicilia

Ragusa - Oggi, 31 agosto, sono 3 i nuovi positivi a Ragusa e 26 in Sicilia.Dei nuovi 26 casi registrati in Sicilia, 7 sono a Catania, 7 a Palermo, 4 a Siracusa, 3 a Ragusa, 2 a Caltanissetta, 1 a Messina, 1 a Enna e 1 a Trapani. Secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute, attualmente in Sicilia ci sono 1.125 positivi di cui 70 ricoverati in ospedale (+2), 10 in terapia intensiva e 1045 in isolamento domiciliare, per un totale di 4317 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.906 (+15). Rimane fermo il dato dei decessi: 286.