Sport

Giulio Dinatale vestira' la maglia della Virtus Kleb Ragusa Giulio Dinatale vestira' la maglia della Virtus Kleb Ragusa

Si arricchisce il roster della Virtus Kleb Ragusa in vista del prossimo campionato di basket di serie B. Alla corte di coach Bocchino fa il suo ingresso il ragusano Giulio Dinatale. Dinatale, classe 2001 guardia di 190cm, inizia a giocare a basket con la Virtus Ragusa all'età di 6 anni partecipando negli anni successivi a tutti i campionati giovanili culminati con importanti vittorie e riconoscimenti tra cui due titoli regionali, la partecipazione a due fasi nazionali (con la Pegaso Ragusa) e la convocazione nella selezione regionale siciliana nel 2015. Nel 2017 e 2018 partecipa al campionato di serie C silver con la maglia della Virtus Ragusa. La scorsa stagione si trasferisce a Roma e gioca in serie C Gold con il Basket Roma."Quando poco più di un anno fa - afferma Dinatale - ho giocato la mia ultima partita con questa maglia, la stessa che mi ha accompagnato da quando ho iniziato a giocare a basket, mi sono chiesto se mai avrei nuovamente avuto la possibilità di vestire questi colori. Da ormai un anno ho intrapreso un percorso universitario che mi tiene lontano da casa e così sarebbe stato per ancora molti anni. Tuttavia, il momento complicato che tutti stiamo vivendo da diversi mesi, mi ha consentito di tornare qui a Ragusa, continuando a seguire le lezioni per via telematica. Sono entusiasta di tornare a rappresentare la mia città e poterlo fare in un campionato prestigioso come quello di serie B è certamente motivo di maggiore orgoglio. La voglia di far bene – conclude il giocatore virtussino - e mettersi in gioco è tanta e sono sicuro che insieme riusciremo a raggiungere i risultati che il pubblico ragusano ha sempre dimostrato di meritare".