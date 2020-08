Sicilia

Sicilia, 50 milioni di euro per gli impianti sportivi Sicilia, 50 milioni di euro per gli impianti sportivi

Mutui agevolati e contributi in conto interessi per le imprese sportive siciliane danneggiate dall'epidemia da Covid 19. È stata approvata con Decreto a firma dell’Assessore per l’Economia Gaetano Armao, la Convenzione sottoscritta tra Regione Siciliana, Irfis-FinSicilia Spa, ICS Istituto per il Credito Sportivo e CONI. I fondi previsti (50 milioni di euro) sono destinati alla concessione di mutui, ad enti locali e privati, finalizzati a investimenti volti a migliorare la sostenibilità degli impianti sportivi dell’Isola, ad acquisire le relative aree e ad acquistare immobili da utilizzare per attività sportive o strumentali ad esse, dando nuovo impulso agli investimenti in Sicilia nell’impiantistica sportiva.