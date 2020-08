Sicilia

La Sicilia vista dallo spazio La Sicilia vista dallo spazio

Palermo - “La Sicilia vista dallo spazio ci ricorda che siamo la frontiera d’Europa”. E’ il post pubblicato sul suo profilo dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “ Ci ricorda la nostra storia ed il nostro ruolo in questa parte del mondo. Dobbiamo averne tutti la piena consapevolezza. Anche chi, in queste ore, - scrive Mucumeci - continua a non voler capire che nè l’Europa, nè il governo italiano possono girarsi dall’altra parte di fronte al più grande mercato di uomini che è il business dell’immigrazione. La smetta chi, per bieche ragioni di partito, non riesce ad accettare che per noi il valore della persona viene prima di tutto. In tanti sono rimasti sorpresi dal calore e dalla convinta adesione di decine di migliaia di persone libere, di ogni colore politico. I siciliani sono stanchi di essere trattati come colonia dell’Europa e periferia dell’Italia.Per questo andremo avanti. Perché la nostra è una battaglia di civiltà”.