Dieta Hollywood, seguita dalle star del cinema

La dieta di Hollywood è la dieta seguita dalle star del cinema in quanto consente di perdere peso facilmente e di mantenere una linea invidiabile a lungo. La dieta di Hollywood , amata dai ricchi e famosi di Los Angeles è senza dubbio la dieta Beverly Hills, inventata negli anni ’90. La dieta Hollywood prevede solo un alimento: la frutta. La frutta sarebbe da sola fonte di vitamine, sali minerali e fibre utili a perdere peso e a mantenere la linea. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia nella dieta Hollywood. Il menù di questa dieta è abbastanza semplice dato che dovrete consumare solo frutta, nella quantità desiderata ad eccezione della banana.Per i primi 10 giorni infatti non sono previsti altri alimenti. Dopo questo periodo potrete cominciare con un’alimentazione ipocalorica e di mantenimento. Il menu comprende: ananas alla mattina, pannocchie a pranzo e insalata mista la sera oppure prugne a colazione, fragole a metà mattina, mele a pranzo e a cena 200 grammi di pesce alla griglia. In alternativa potrete consumare uva bianca la mattina, con frutti di bosco, banane per pranzo e a cena 200 grammi di petto di pollo o tacchino ai ferri. Nei primi 10 giorni di dieta, quando si può consumare solo frutta, è caldamente consigliata quella esotica, come: alchechengi, anacardio, ananas, avocado, babaco, banana, carambola, dattero, frutto della passione, mango, noce di cocco, papaia, gambuta.