Dieta delle 8 ore per perdere velocemente 4 kg Dieta delle 8 ore per perdere velocemente 4 kg

La dieta delle 8 ore è tra le diete estive più seguite per dimagrire velocemente. La dieta delle 8 ore seguita per 3 giorni può far perdere fino a 4 kg. Ma vediamo come funziona la dieta delle 8 ore. La dieta delle 8 ore che ha un principio fondamentale basato sul tempo tra un pasto e l’altro, o meglio tra colazione e merenda. Le 8 ore infatti sino l’intervallo da rispettare tra la l’inizio della giornata e lo spuntino pomeridiano. Non occorre metterne altrettante tra questo e la cena, anche perché altrimenti dovremmo mangiare verso mezzanotte o l’una e sarebbe controproducente. Ma vediamo ora nel dettaglio cosa si mangia nei 3 giorni della dieta delle 8 ore per perdere fino a 4 kg.Primo giorno: colazione con un bicchiere di latte, 2 fette biscottate integrali con marmellata, una banana, un caffè. Spuntino del pomeriggio: una spremuta di arancia e 3 noci. Cena: petto di pollo alla piastra, spinaci bolliti conditi con olio a crudo e limone, una fetta di pane. Secondo giorno: colazione con uno yogurt magro, 2 fette biscottate integrali con marmellata, una banana, un caffè. Spuntino del pomeriggio: un’arancia e una mela. Cena: un trancio di salmone al vapore, broccoli romani cotti al vapore tutto condito con olio a crudo.Terzo giorno: colazione con uno yogurt magro, 2 fette biscottate integrali con marmellata, una banana, un caffè. Spuntino del pomeriggio: una spremuta di arancia e una pera. Cena: minestrone di verdure, due uova sode, una fetta di pane.