Dieta del cocomero, ipocalorica e ipolipidica: menÃ¹

La dieta del cocomero è una dieta ipocalorica e ipolipidica che può far dimagrire velocemente in 7 giorni. Il cocomero è il frutto ideale da inserire nella dieta in estate in quanto fresco e ricco di acqua. La dieta a base di cocomero può far perdere fino a 3 chili in una settimana. La regola è quella di mangiare una o due fettine di cocomero a metà mattina e a metà pomeriggio. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo di una settimana della dieta del cocomero ipocalorica e ipolipidica. Prima vediamo le regole: tutti i giorni bisogne bere due litri di acqua al giorno ed evitare bibite gassate e fritture, sono concessi due cucchiai di olio al giorno. Spuntino: sono previsti due spuntini, di mattina e di pomeriggio e sempre a base di fette di cocomero o centrifugati che la contengono.Ora vediamo cosa si mangia giorno per giorno nella dieta del cocomero ipocalorica e ipolipidica. Lunedì: colazione con un tè verde o caffè e due fette biscottate integrali o di kamut con miele. Pranzo: pasta con pomodoro (integrale o di farro) e insalata mista (indivia, cetrioli, tarassaco, zucchine). Cena: orata al forno e spinaci al vapore. Martedì: colazione con un tè verde o caffè con miele, biscotti integrali. Pranzo: prosciutto crudo privo di grassi, un panino piccolo integrale e insalata con lattuga, carote, finocchi, pomodorini. Cena: petto di tacchino alla griglia e melanzane arrostite con pomodorini. mercoledì: colazione con uno yogurt alla soia e cereali integrali. Pranzo: minestrone di verdure e insalata mista (tarassaco, carota, finocchio e sedano). Cena: pesce in umido con pomodorini e spinaci lessati e panino integrale.Giovedì: colazione con un bicchiere di latte di soia con miele e fiocchi di cereali. Pranzo: una porzione di pasta integrale con verdure e insalata mista. Cena: formaggio spalmabile magro e peperoni all'insalata e panino integrale. Venerdì: colazione con un tè verde o caffè con miele e due biscotti integrali. Pranzo: riso integrale con zucchine e gamberetti e insalata (mail, indivia, pomodori, carote). Cena: pollo alla griglia e zucchine grigliate. Sabato: colazione con uno yogurt magro e cereali integrali. Pranzo: zuppa di farro, ceci e sedano e insalata verde (lattuga, songino, fagiolini, pomodori). Cena: vitello alla piastra e spinaci stufati con parmigiano.Domenica: colazione con un bicchiere di latte di riso e due fette biscottate integrali. Pranzo: insalata di pomodori, carote e scalogno e una fettina di pane integrale. Cena: pesce stufato con olive nere e fagiolini all'insalata. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico.