Politica

Ragusa, festa San Giovanni conferma assurdità bus in via Roma Ragusa, festa San Giovanni conferma assurdità bus in via Roma

Galllery

Ragusa - Ad un giorno esatto dall’entrata in vigore del nuovo tragitto dei bus navetta da Ibla con passaggio per via Roma, si conferma l’assurdità della decisione dell’amministrazione comunale. A ribadirlo il movimento Territorio che aveva fin dall’inizio espresso contrarietà a tale progetto e che vede nella serata del 29 agosto, festa del patrono San Giovanni Battista, la dimostrazione dell’errore. Il segretario cittadino di Territorio Michele Tasca, dopo aver sottolineato che comunque proprio per la festività si poteva evitare il passaggio dei bus, elenca le criticità “i bus navetta, uno dei tre, fra l’altro di dimensioni enormi come bus navetta, quelle normali di un bus turistico, passano in una via, isola pedonale, dove non c’è un flusso di traffico continuo, quanto meno te lo aspetti arriva il bus, mentre c’è gente che passeggia e bambini che giocano sulla strada.La sistemazione della via Roma è particolare, panchine, aiuole e anche i pali dell’illuminazione sono spostati verso il centro della strada, gli avventori degli esercizi pubblici che usufruiscono del suolo pubblico per mettere fuori tavoli e sedie, si vedono passare il bus a pochi centimetri, è una situazione del tutto anomala che, necessariamente, deve essere rivista, si può capire il passaggio durante le ore di apertura dei pochi negozi, per quanto non se ne comprende l’utilità, ma nelle ore serali è del tutto inutile”. Pertanto Michele Tasca conclude “si auspica che l’amministrazione voglia rivedere la decisione e che gli assessori competenti siano in grado di trovare le soluzioni idonee per via Roma, rifuggendo da inutili e pericolosi esperimenti, il compito di un amministratore è quello di assumere scelte precise e non di andare per tentativi”. (da.di.)