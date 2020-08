Reddito di emergenza fino a 800 euro, proroga di agosto per domande

Italia

Roma - Il Reddito di emergenza fino a 800 euro è stato prorogato fino ad ottobre 2020. E’ quanto previsto dal Decreto Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e entrato in vigore il 15 agosto. Il Reddito di emergenza da richiedere all’Inps entro il 15 ottobre 2020 varia da 400 a 800 euro in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare. Il Reddito di emergenza è un aiuto a supporto delle famiglia nato con il decreto di Rilancio 2020 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 in Italia. È una misura di sostegno (sostanzialmente simile al Reddito di Cittadinanza), la cui erogazione viene commisurata ai parametri Isee (deve essere inferiore a 15mila euro) e alla composizione del nucleo familiare.Il Dl Rilancio prevedeva due mensilità con termini di presentazione delle domande scaduti il 31 luglio. Il Decreto Agosto ripropone la terza mensilità del Rem, riferita al mese di maggio 2020, la cui domanda può essere presentata fino al 15 ottobre 2020 attraverso la pagina di accesso dal sito web dell’Inps, utilizzando le credenziali Pin, Spid, la Carta Nazionale dei Servizi, oppure ancora la Carta di Identità elettronica. In alternativa, la domanda, sempre entro la scadenza del 15 ottobre 2020, può essere inoltrata tramite i centri di assistenza fiscale Caf e patronati. Il sostegno è incompatibile con il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza e altre misure di sostegno stanziate in occasione dell’emergenza sanitaria Covid-19 (le indennità di 600 e mille euro).