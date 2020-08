Termini Book Festival, grande attesa per la 1^ edizione

Cultura

Tutto è pronto per la prima edizione di Termini Book Festival, kermesse letteraria che si terrà a Termini Imerese il 3, 4 e 5 settembre in piazza del Carmelo. Una sfida nella sfida quella degli organizzatori di Termini Book Festival. Una tre giorni con un programma a dir poco ambizioso: rappresentare, sin dalla prima edizione, un riferimento culturale per la letteratura italiana, diventando un appuntamento fisso negli anni. Stellare la successione delle presentazioni degli scrittori di caratura nazionale: tra di essi Franco Forte, direttore editoriale di Giallo Mondadori, Urania e Segretissimo, editor, scrittore di vari bestsellers editi da Mondadori; Roberto Mistretta, unico siciliano a ad avere vinto il Premio Tedeschi ‒ Giallo Mondadori, “l’oscar” italiano per i romanzi gialli inediti; Marzia Musneci, vincitrice del Premio Tedeschi ‒ Giallo Mondadori che presenterà il suo ultimo nato, Grosso guaio a Roma sud (Todaro editore); Enrico Luceri, premio Tedeschi ‒ Giallo Mondadori nel 2008, autore dalla vastissima produzione letteraria; Elia Banelli, direttore di Augh edizioni che presenterà il suo fortunato L’uomo dei tulipani (Alter ego), giunto alla terza ristampa; Guido Anselmi, vincitore del prestigioso Premio Writers Magazine Italia, che presenterà il romanzo storico Romolo (Mondadori), scritto a quattro mani con Franco Forte; Gino Pantaleone che parlerà di un grande scrittore “dimenticato”, Michele Pantaleone, attraverso i suoi documentati saggi Il gigante controvento (Spazio cultura) e Servi disobbedienti (Flaccovio editore); Nino Genovese, medico scrittore, già autore di una saga di libri per ragazzi di grande successo che gli hanno fatto vincere il Premio Strega Junior e autore di Scirocco e Zagara, noir edito per i tipi della Frilli editore, prossimo alla prima ristampa. Assieme a questo parterre anche artisti del calibro di Stefania Bruno, la sand artist più famosa d’Italia; Enzo Mancuso, puparo di terza generazione, un vero patrimonio culturale vivente; Adriano Fazio, fuoriclasse del violoncello barocco; Mimmo Minà, attore e regista teatrale che vanta collaborazioni di altissimo livello; Rita Elia, poetessa e forza motrice di eventi culturali di rilevanza nazionale; Maurizio Maiorana eclettico musicista e artista dalle molteplici esperienze internazionali. Tutti sapientemente moderati da Katiuska Falbo, speaker radiofonica, conduttrice preparata e coinvolgente, che condurrà gli scrittori nella serata di chiusura del Festival, durante la quale saranno premiati i vincitori del Premio Termini Book Festival, contest letterario organizzato in collaborazione con la prestigiosa rivista Writers Magazine Italia. Sono arrivati centodiciannove racconti da tutta Italia. La pregiuria dopo un laborioso lavoro di valutazione ha selezionato gli otto racconti finalisti che si contenderanno l’ambìto primo posto. L’ordine finale di classifica e il vincitore saranno decretati dalla supergiuria, formata dagli autori ospiti al Festival. Il racconto vincitore sarà pubblicato in uno dei prossimi numeri della Writers Magazine Italia e otterrà così una grandissima visibilità presso gli addetti ai lavori del mondo dell’editoria. Altra collaborazione di prestigio è quella con Pittamuri, associazione di pittori che si occuperà di abbellire con le loro opere i luoghi in cui si svolgerà il Festival.Alla fonte creativa e organizzativa e dell’evento ci sono lo scrittore termitano Giorgio Lupo, apprezzatissimo autore del racconto “A mala corda” insignito del Premio “Writers Magazine Italia” con il quale è risultato anche tra i vincitori del Premio nazionale “Racconti tricolore”, organizzato dall’agenzia letteraria “Scribo” di Chieti, e il ristorante Tocca a tìa, motore di eventi sociali e culturali della cittadina imerese. Il 26 settembre è atteso l’esordio letterario di Lupo, con il thriller “I buoni vicini”, edito dalla casa editrice di Viterbo, Augh edizioni.Il romanzo, con protagonista il commissario Placido Tellurico, è ambientato a Termini Imerese.Prenotazione obbligatoria, in ossequio alle disposizioni anti-covid, contattando il numero 3501877707, da domenica 30, agosto ogni giorno dalle 15:00 alle 20:00.