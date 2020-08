Pedalare e sempre pedalare a Scicli

Attualità

Scicli - “Andare sempre avanti con fiducia e serenità”. E’ quanto scrive in un post sul suo profilo facebook il sindaco di Scicli, Enzo Giannone. Nel lungo post corredato da una foto del sindaco in bici per le strade di Scicli si legge: “Alla fine di questo lungo mese di agosto, pesante, molto impegnativo e stancante, sia nell’assolvimento del ruolo di sindaco che in quello professionale di preside, in cui di fatto non ho preso un solo giorno di ferie, mi sento di esprimere, pur tra difficoltà persistenti, un sentimento di fiducia e speranza a tutti i miei concittadini. A fine maggio - scrive il sindaco Giannone - ci dicevamo che ce l’avremmo fatta a ripartire. Ritengo ora che ce l’abbiamo fatta. Certo magari con problemi e criticità, ma in sostanza ce l’abbiamo fatta.Sono certo che ognuno di noi da fine maggio ad oggi abbia dato il massimo che poteva, in campo economico, sociale, culturale, scolastico. Ora abbiamo il dovere di continuare. Di crederci ancora e di impegnarci per ritornare alla piena normalità, a partire dalle scuole. Sono davvero convinto - come dicevo già nei mesi del lockdown - che come comunità siamo usciti migliori e siamo cresciuti in questa difficilissima esperienza. Non sono abituato a parlare a vuoto o a lamentarmi o a chiedere che altri facciano per me; nella vita si deve fare, essere propositivi e agire per gli altri. Con fiducia e serietà. E pedalare, sempre pedalare”.