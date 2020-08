Emergenza migranti in Sicilia, Ammatuna: Musumeci finalmente rinsavito

Attualità

Pozzallo - "Apprendo da notizie di stampa - afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna - che il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, finalmente rinsavito, chiede al Presidente Conte la convocazione del Consiglio dei Ministri, al quale può partecipare col rango di Ministro, per affrontare l' emergenza migranti. Meglio tardi che mai". "Ho sempre indicato questa scelta - prosegue il primo cittadino di Pozzallo - come la via maestra da seguire, come l' unica percorribile per affrontare seriamente il problema e provare a risolverlo"."Oggi Musumeci - continua Ammatuna - mettendo da parte populismo e vantaggi elettorali, sembra sposare questa ipotesi da me da tempo avanzata e se intende intraprenderla sul serio avrà dalla sua parte anche il Sindaco di Pozzallo". "Ho ricevuto attacchi d tutti i fronti - conclude il Sindaco di Pozzallo - sostenendo questo percorso istituzionale, ma non mi sono mai tirato indietro perché pensavo e continuo a farlo che soltanto con una sinergia, fra Governo e territori, si può affrontare una emergenza di queste proporzioni".