Coronavirus, 2 nuovi positivi e 10 ricoverati a Ragusa

Ragusa - Due nuovi positivi al coronavirus in provincia di Ragusa. Sale anche il numero dei ricoverati che con il nuovo ricovero di oggi nel reparto di Malattie Infettive all'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa arriva a 10. In particolare all'Ompa di Ragusa 2 persone positive si trovano nel reparto di Rianimazione e 8 nel reparto di Malattie Infettive.In Sicilia oggi sono stati registrati 34 positivi al Covid 19 di cui 4 migranti. Sempre in Sicilia sono 10 le persone ricoverate in terapia intensiva. Nel complesso sono 68 i ricoverati. Casi che portano a 1.114 gli attuali positivi nell’isola, 1.036 dei quali in regime di isolamento domiciliare. I guariti sono 4.Eseguiti 2.365 tamponi che portano il totale a 346.347. Resta fermo a 286 il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola. La divisione fra le province: 1 Agrigento, 12 Catania, 3 Messina, 3 Palermo, 2 Ragusa, 1 Trapani, 2 Siracusa, 2 Enna 10 di cui 4 migranti.