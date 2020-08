Italia

Meteo, allerta rossa in Lombardia Meteo, allerta rossa in Lombardia

Allerta Meteo Lombardia. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, sabato 29 agosto, e domani, domenica 30 agosto, allerta rossa per rischio idrogeologico sul settore settentrionale della Lombardia.