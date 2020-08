Bonus vacanze, puoi chiederlo fino al 31 dicembre

Italia

Entrato in vigore dal 1 luglio 2020 il Bonus vacanza si può chiederlo e spenderlo entro il 31 dicembre 2020. Il bonus vacanze possono richiederlo e famiglie con Isee ordinario o Isee corrente inferiore a 40.000 euro. Il bonus vacanze è un credito da 150 euro per i nuclei composti da 1 persona, 300 euro per nuclei composti da due persone, 500 euro per le famiglie con più di due persone. L'80% del bonus sarà applicato sotto forma di sconto da parte della struttura presso la quale si è pernottato, mentre il restante 20% si potrà detrarre nella dichiarazione dell’anno prossimo. Il bonus vacanze si può spendere in un’unica soluzione per i servizi di una singola struttura e la spesa deve essere documentata da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, all’interno dei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.Come richiedere il bonus vacanze: tramite l'app: IO. Ideata e sviluppata dal Team per la Trasformazione Digitale e gestita da PagoPA S.p.A., la app nasce per facilitare l’accesso dei cittadini a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione e ai diritti che questi servizi garantiscono. Una volta scaricata, per completare la procedura è necessario avere a portata di mano: lo SPID, cioè il Sistema pubblico di identità digitale che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione o la Carta di identità elettronica a cui viene associato un PIN di 8 cifre che permette anch’esso di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione - l'Isee 2020 ordinario o corrente. Non è valido invece per le vacanze prenotate con le piattaforme online come Airbnb e Booking.Per facilitare l’utilizzo del bonus vacanze, Federalberghi ha deciso di intervistare gli oltre 28mila soci e di realizzare l’elenco di strutture che accettano il bonus vacanze. La lista delle strutture aderenti può essere trovata sul sito italyhotels.it. Basta inserire le date in cui si vuole viaggiare, scegliere la destinazione, o la regione, e tramite il filtro messo a disposizione dal sito si possono vedere solo gli hotel che accettano il buono.