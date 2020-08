TiramisÃ¹ con ricotta: ricetta

Cucina

Tiramisù con ricotta: ricetta

Il tiramisù con la ricotta è una delle ricette del tiramisù più buone. Vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono e come si prepara. Ingredienti: 400 millilitri di caffè, 4 uova, 100 grammi di zucchero, 400 grammi di ricotta, 400 grammi di biscotti savoiardi, cacao amaro in polvere. Procedimento. Setacciare la ricotta, poi preparare il caffè e lasciarlo raffreddare in un piatto fondo. Separare i tuorli e lavorarli, in una terrina, con lo zucchero, fino a ottenere un composto spumoso e chiaro. Incorporare delicatamente la ricotta, evitando che si formino grumi.Montare gli albumi a neve, poi incorporare gli albumi alla crema con molta delicatezza, utilizzando un cucchiaio di legno. In una pirofila stendere uno strato di crema, quindi uno di savoiardi bagnati nel caffè. Coprire con metà della crema rimasta. Aggiungere un altro strato di biscotti e coprire con la crema. Spolverizzare con il cacao amaro e lasciare nel frigo per almeno un paio di ore prima di servire.