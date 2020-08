Dolce light: tiramisÃ¹ senza mascarpone: ricetta

Cucina

Dolce light: tiramisù senza mascarpone: ricetta

Il tiramisù è un dolce che non ha stagione e vanta una grande varietà di ricette con o senza mascarpone. In estate la ricetta più seguita è quella del tiramisù senza mascarpone. Si tratta di una versione light del tiramisù ovvero quella con la Philadelphia. Vediamo quali sono gli ingredienti: 300 grammi di Philadelphia, 3 cucchiai di zucchero, savoiardi, 3 uova, 250 millilitri di caffè circa, cacao amaro. Vediamo ora come si prepara: per prima cosa bisogna preparare il caffè, poi lasciarlo raffreddare. Separare i tuorli e versarli in una ciotola capiente con lo zucchero, poi montarli con una frusta elettrica fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.Montare anche gli albumi a neve ferma, in un’altra ciotola, con un pizzico di sale. Aggiungere il formaggio spalmabile al composto con i tuorli e mescolare con le fruste fino a quando la crema non diventa liscia e densa. A questo punto incorporare delicatamente gli albumi montati, con movimenti circolari, dal basso verso l’alto. In una pirofila versare uno strato di crema, poi uno di savoiardi inzuppati nel caffè, e ripetere l’operazione. Terminare con la crema e spolverare la superficie di cacao amaro. Lasciare in frigo almeno 3 o 4 ore prima di servire.Una possibile variante: se preferite la panna, potete sostituirla al formaggio spalmabile, e unirla solo dopo averla montata a neve.