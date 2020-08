Vittoria, 32enne precipita lungo un costone

Cronaca

Vittoria - Un nigeriano di 32 anni anni ieri è scivolato in un costone che dalla via del quarto arriva al fiume Ippari a Vittoria. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno subito avviato le procedure di recupero. Dopo vari tentativi resi impossibili a causa della irascibilità del soggetto, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco, arrivato dalla base di Catania, che giunto sul posto date le condizioni del soggetto ed il calar della sera non ha potuto eseguire il recupero. Da ciò la decisione condivisa con il personale del 118 di procedere con la sedazione dell’uomo per facilitare il recupero.Il 32enne è stato poi trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul posto il personale del Comando di Polizia Municipale, del gruppo comunale Caruano di P.C., personale dello SPAR e dei servizi sociali del Comune di Vittoria.