Santa Croce Camerina, socio del Circolo Velico Caucana positivo al Covid 19

Santa Croce Camerina - Un socio del Circolo Velico Caucana, rientrato da una vacanza, è risultato positivo al Covid 19. Si tratta di un vittoriese. L’esito del tampone è arrivato nelle scorse ore. L’uomo è stato sottoposto alla quarantena e sono state già avviate tutte le procedure per risalire alle persone che sono state a contatto con il vittoriese. Il sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, che abbiamo contatto telefonicamente, ha assicurato di aver già attivato le procedure di sanificazione straordinaria. “Non appena ho avuto conferma del positivo al coronavirus che ignaro di esserlo ha circolato come socio al Circolo Velico Caucana - ha dichiarato il sindaco Giovanni Barone ho predisposto la chiusura dei locali in via precauzionale ed ho attivato tutte le procedure di sanificazione straordinaria.L'Asp ha già predisposto per i prossimi giorni controlli di tracciamento per effettuare i tamponi alle persone che sono state a contatto con l'uomo".