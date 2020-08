Incidente a Marina di Modica: due feriti FOTO

Cronaca

Modica - Incidente stradale oggi intorno alle ore 13,30 in via Verrazzano a Marina di Modica. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una Range Rover e una Fiat Panda. Nello scontro sono rimasti feriti i conducentI delle auto, un uomo e una donna. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato i due feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Pare che l’incidente sia avvenuto per una mancata precedenza. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.