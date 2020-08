Attualità

3 nuovi positivi a Ragusa 3 nuovi positivi a Ragusa

Ragusa - Tre nuovi positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. A confermarlo è il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò. Il dato arriva dall’esito degli ultimi tamponi eseguiti nelle ultime ore. I positivi seppur in minor numero continuano ad aumentare in provincia. I casi Covid 19 distribuiti nei vari Comuni della provincia sono saliti a 109. A Pozzallo ieri sono risultati positivi 12 degli 82 migranti ospiti dell’hotspot a cui si aggiungono i 9 pozzallesi positivi per un totale di 21 casi con coronavirus. A Scicli sempre ieri è emerso un nuovo positivo, un adulto in ospedale per altri motivi. A darne notizia è stato il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, su facebook.Il primo cittadino sciclitano ha anche invitato tutti a seguire le regole di prevenzione da contagio ed ha anche sottolineato che al momento in città ci sono 22 persone in isolamento domiciliare. A Ragusa sono 54 i casi Covid. A Modica 8, a Chiaramonte Gulfi 1, a Vittoria 10, a Monterosso Almo 1, 8 a Ispica, 2 a Marina di Ragusa. Nove le persone ricoverate all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, sette nel reparto di Malattie Infettive e 2 nel reparto di Rianimazione. Altri 3 positivi, due anziani provenienti dalle case di riposo di Modica e un uomo del Bangladesh, si trovano ricoverati all’ospedale San Marco di Catania e due ispicesi, madre e figlio, si trovano ricoverati all’ospedale Umberto I di Siracusa.