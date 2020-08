Sicilia

Tragedia a Noto, giovane colto da malore muore in spiaggia Tragedia a Noto, giovane colto da malore muore in spiaggia

Noto - Tragedia al lido Eloro. Un giovane romano ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto era ormai troppo tardi. Il ragazzo è morto per cause naturali. Indagini dei carabinieri per verificare se ci sono state difficoltà da parte dei soccorritori per raggiungere la spiaggia. (FOTO REPERTORIO)