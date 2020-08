Sicilia

Palagonia, uccide il figlio a colpi di roncola

E' stato tratto in arresto oggi con l'accusa di omicidio dai Carabinieri di Palagonia l'85enne Francesco Guzzardi. L'uomo al culmine di una lite scaturita per motivi economici ha ucciso con diversi colpi di coltello il figlio Massimo, 47 anni. L'anziano uomo si è dichiarato colpevole al magistrato della Procura di Caltagirone che indaga e ha disposto per lui gli arresti domiciliari. La vittima nel 1993 era stata arrestata e poi condannata per l'uccisione di una 16enne. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Palagonia, coadiuvati dai colleghi della Squadra Investigazioni Scientifiche (Sis) del Comando Provinciale di Catania.L’85enne ha inoltre indicato ai carabinieri il luogo dove aveva nascosto l’arma del delitto, una roncola con tracce ematiche sulla lama che è stata sequestrata dai carabinieri all’esterno della casa. Il corpo della vittima, su disposizione della Procura di Caltagirone, è stato portato nel cimitero di Palagonia in attesa dell’autopsia.