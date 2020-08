Salute e benessere

Dieta Fast o super veloce: schema settimanale Dieta Fast o super veloce: schema settimanale

La dieta Fast o super veloce è una dieta suggerita dalla nutrizionista inglese Zoe Harcombe che ne ha scritto diffusamente in un articolo pubblicato sul Mirror. Il libro sulla dieta Fast invece è stato scritto dal medico Michael Mosley e dalla giornalista Mimi Spencer. Ma come funziona la dieta Fast e quali sono le caratteristiche? La dieta Fast a differenza di altre diete dimagranti si basa sul consumo di alimenti che aiutano a tenere sotto controllo gli attacchi di fame. La dieta Fast promette una buona perdita di peso. Va seguita per non più di 5 giorni, dopodiché vi sono due giorni di digiuno intermittente.Fondamentalmente in questi 5 giorni si consumano alimenti a base di proteine vegetali, mentre bisogna fare a meno dei carboidrati e dei latticini, ad eccezione dello yogurt e di una piccola quantità di burro per cucinare. In realtà al posto del burro che contiene grassi animali, possiamo utilizzare l'olio extra vergine di oliva, condimento molto diffuso nel nostro paese. Ma vediamo in un esempio di menù completo cosa si mangia nella dieta Fast. Primo giorno: colazione con una frittata semplice oppure potete aggiungervi del prosciutto. Sbattete 2 o 3 uova, aggiungete mezzo cucchiaino di erbe aromatiche, sale e pepe. Sciogliete una noce di burro (non più di mezzo cucchiaino) in una padella.Non aggiungete il latte. Pranzo: bistecca accompagnata da insalata. Non è necessario eliminare il grasso. La si può consumare come si preferisce: ad esempio grigliare o frigger. Cena: riso integrale con verdure saltate in padella. Mettete a bollire 50 grammi (peso secco) di riso integrale per circa 30 minuti, quindi tritate a striscioline delle verdure ad esempio zucchine, carote, peperoni, fagiolini, cipolle e friggetele nell'olio d'oliva. Secondo giorno: colazione con uno yogurt naturale. Pranzo: insalata accompagnata da uova sode, carne a scelta accompagnata da bastoncini di sedano, cipollotti, lattuga ice-berg, cetrioli, pomodorini. Condite il tutto con l'olio d'oliva. Cena: costolette di agnello con rosmarino e verdure arrosto, ad esempio zucchine, peperoni e cipolle. Ponete l'agnello in una grande teglia e cospargetelo di rosmarino fresco. Aggiungete una manciata di spicchi d'aglio. Mettete dell'olio d'oliva in una teglia per cuocervi le verdure.Terzo giorno: colazione con uova cotte e pancetta affumicata cotte in olio d'oliva. Pranzo: insalata Nizzarda nota anche come nicoise. Aggiungetevi una scatola di tonno e un paio di uova sode con delle acciughe. Cena: peperoni ripieni con riso e verdura. Bollite 50 grammi di riso integrale a peso secco, soffriggete le verdure in olio d'oliva e quindi mescolatele assieme al riso e poi riempitene il peperone. Cuocete in forno a cottura media. Quarto giorno: colazione con cereali di riso soffiato (fina 100 grammi). Pranzo: insalata di riso integrale. Andate a pre-cuocere 50 grammi di riso integrale a peso secco quindi lasciate riposare. Aggiungete poi all'insalata dopo averli tritati cetriolo, cipollotti, pepe, sedano, spicchio d'aglio tritato. Condite con olio d'oliva e pepe nero. Cena: petto di pollo arrosto o grigliato con aglio o limone come condimento, accompagnato da verdure e insalata.Quinto giorno: colazione con porridge composto da un massimo di 75 grammi di avena. Pranzo: spiedini di maiale e verdure, ad esempio broccoli, peperoni, cipolle e pomodori conditi con olio d'oliva e arrostiti al forno. Cena: un trancio di salmone o tonno o un pesce intero, basta che non sia affumicato o stagionato, accompagnato da un contorno di verdure e insalata a scelta. Naturalmente prima di seguire la dieta fast rivolgetevi a un esperto, ad esempio al vostro medico oppure a un nutrizionista o un dietologo. Bisogna procedere con particolare cautela anche tenendo conto di una indagine condotta da U.S. News World Report, che ha preso in esame le 32 diete più famose al mondo e da Altroconsumo, secondo cui la dieta fast non avrebbe una base scientifica.