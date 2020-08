Salute e benessere

Come dimagrire 3 chili in 2 giorni

Dimagrire velocemente è il sogno di molti soprattutto quando ci si accorge di aver preso dei chili senza neanche rendersene conto. Vediamo come dimagrire 3 chili in 2 giorni con la dieta del lunedì e del martedì. Si tratta di un regime ipocalorico con molti limiti motivo per cui è raccomandato non seguire questa dieta oltre i 2 giorni. La dieta del lunedì e del martedì è una dieta depurativa ideale dopo un weekend all’insegna del cibo esagerato. La prima regola da seguire nelle dieta per dimagrire in 3 giorni è quella di bere un bicchiere di acqua a temperatura ambiente con il succo di mezzo limone, per poi consumare almeno 8 bicchieri d’acqua (l’equivalente di un 1,5-2 litri) nel corso dell’intera giornata.Ma vediamo ora come funziona e cosa si mangia nella dieta del lunedì e del martedì per dimagrire fino a 3 chili in 2 giorni. Lunedì: a colazione un vasetto di yogurt bianco naturale e una mela frullata. A metà mattinata è la volta di uno spuntino con un bicchiere di succo centrifugato di verdure. All’ora di pranzo 150 g di insalata verde e 40 g di pane integrale. A merenda una tisana depurativa senza zucchero: al massimo si può dolcificare con un cucchiaio di miele. La cena è composta da un piatto di minestrone di verdure miste (ovviamente senza pasta). Prima di andare a letto una tisana depurativa al finocchio, sempre con un cucchiaino di miele. Martedì: a colazione un frullato con 1/2 banana e uno yogurt bianco naturale.Come spuntino può andare bene un bicchiere di succo di mela. A pranzo 30 g di riso con 150 g di verdure (rigorosamente lesse e con un pizzico di sale). A merenda ci si può gustare una tisana depurativa con un cucchiaio di miele. A cena via libera a 250 g di zucchine e melanzane grigliate. La giornata si conclude con un’altra tisana depurativa da addolcire con un cucchiaio di miele. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. La dieta del lunedì e del martedì è assolutamente vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti.