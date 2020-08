Turismo Italia: "perde 36,7 miliardi per crollo dei viaggi internazionali"

Italia

Secondo le ultime ricerche condotte dal World Travel & Tourism Council (WTTC), l'economia italiana dovrebbe perdere 36,7 miliardi di euro a causa del crollo dei viaggi internazionali nel 2020. Il WTTC, che rappresenta il settore privato globale di viaggi e turismo, afferma che il massiccio calo del numero di viaggiatori e turisti internazionali che visitano l'Italia, a causa della pandemia COVID-19, potrebbe comportare un calo della spesa dei visitatori internazionali di un incredibile 82%. Questa perdita catastrofica per l'economia italiana equivale a un deficit di 100 milioni di euro al giorno, o 700 milioni di euro a settimana, per l'economia del paese. Il WTTC e i suoi Membri hanno recentemente invitato il Primo Ministro Giuseppe Conte e gli altri leader dei paesi del G7, a sollecitare un approccio coordinato da adottare per guidare la risposta della ripresa globale alla crisi. Il duro impatto sui viaggi e sul turismo in Italia è messo a nudo dal WTTC mentre le ricadute economiche del coronavirus continuano a farsi strada nel settore.Circa 2,8 milioni di posti di lavoro in Italia, sostenuti da Travel & Tourism, rischiano di essere persi in uno scenario "peggiore" delineato dalla modellazione economica del WTTC. In tutta Europa, nello scenario "peggiore", tale cifra sale a oltre 29 milioni di posti di lavoro nel settore dei viaggi e del turismo. Secondo il rapporto sull'impatto economico 2020 del WTTC, durante il 2019, Travel & Tourism è stato responsabile di quasi 3,5 milioni di posti di lavoro in Italia, ovvero il 14,9% della forza lavoro totale del paese. Ha anche generato 232,9 miliardi di euro di PIL, pari al 13% per l'economia italiana. Gloria Guevara, Presidente e CEO del WTTC, ha dichiarato: “Il dolore e la sofferenza economici causati a milioni di famiglie in tutta Italia, che dipendono da un fiorente viaggio e turismo per il loro sostentamento, è evidente dalle nostre ultime cifre scioccanti. “La mancanza di viaggi internazionali provocata dalla pandemia potrebbe spazzare via più di 36 miliardi di euro dalla sola economia italiana - una perdita di 100 milioni di euro al giorno - da cui potrebbero volerci molti anni per riprendersi. Tra il 2016 e il 2018, i maggiori mercati di origine in entrata in Italia sono stati i viaggiatori dalla Germania, rappresentando uno su cinque (20%) di tutti gli arrivi internazionali, con Stati Uniti e Francia entrambi al secondo con l'8% e il Regno Unito al terzo posto con il 6%. I dati per il 2018, che sono i più aggiornati disponibili, mostrano come Roma dipenda dalla spesa dei visitatori internazionali.Rappresentava il 66% di tutta la spesa turistica della città, con i turisti nazionali che costituiscono il restante 34%. Gli Stati Uniti erano il mercato di origine più importante per la città con il 18% dei visitatori in arrivo, con la Spagna al secondo posto con l'8% degli arrivi, il Regno Unito al terzo posto con il 7% degli arrivi e la Germania al quarto posto con il 6%. La perdita di questa spesa per visitatori internazionali potrebbe avere un profondo impatto a lungo termine sulla capitale italiana per gli anni a venire. Secondo il rapporto sull'impatto economico del 2020 del WTTC, durante il 2019, Travel & Tourism è stato responsabile di un lavoro su 10 (330 milioni in totale), contribuendo al 10,3% del PIL globale e generando uno su quattro di tutti i nuovi posti di lavoro.