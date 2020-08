Elena Bonetti: la gravità di quanto accaduto in Basilicata suscita indignazione

Italia

Roma - “La gravità di quanto accaduto in Basilicata suscita indignazione, è un sentimento comune che dice che per le donne non è più il tempo dei soprusi e del silenzio”. E’ quanto scrive in un post su Facebook il ministro per la Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, riportando un articolo “Condannato per stupro e rieletto a capo dell’aziende dei trasporti, uscito su La Stampa. “Il presidente del consorzio che gestisce i trasporti pubblici della Basilicata è stato riconfermato il 20 agosto al termine di un’assemblea mezza deserta. È ancora lui, - si legge su La Stampa - nonostante una condanna definitiva per violenza sessuale.“I miei uffici sono allo studio delle necessarie modifiche normative, - scrive il ministro Bonetti su Facebook - nei prossimi giorni valuterò le proposte da condividere con il ministro Bonafede. Faremo presto: casi come questo non potranno ripetersi più”.