Italia

Bonus da 500 euro pc e internet: come fare domanda Infratel del Mise Bonus da 500 euro pc e internet: come fare domanda Infratel del Mise

Roma - Il bonus pc e internet da 500 euro per le famiglie si potrà richiedere tramite il sito Infratel secondo una procedura del Mise. Si tratta di un aiuto economico per le famiglie da 200 euro a 500 euro che servirà per l’acquisto di computer o connessioni internet. Vediamo come funziona e come fare domanda. Il bonus pc e internet da 500 euro si potrà richiedere in base all’Isee delle famiglie che ne fanno richiesta. Vediamo nel dettaglio: 500 euro euro (200 euro per la connettività ad internet e 300 euro per tablet o pc in comodato d'uso) alle famiglie con Isee inferiore a 20mila euro; 200 euro per la connettività ad almeno 30 Mbps, per tutte le tecnologie, per le famiglie con Isee inferiore a 50mila euro.Il bonus pc e interne è previsto anche per le imprese, vediamo come: 500 euro per la connettività ad almeno 30Mbps e 2.000 euro per la connettività fibra. Ora vediamo come si dovrà fare la domanda per ricevere il bonus pc e interne. La domanda si dovrà fare seguendo la procedura stabilita dal Ministero dello Sviluppo Economico, registrandosi sul sito di http://www.infratelitalia.it/. La domanda potrà essere inoltrata a partire dal 20 settembre. Infratel gestirà le richieste e fornirà un’applicazione tramite la quale gli operatori potranno registrarsi e non appena inseriti i dati, verrà assegnato un voucher che sarà spendibile per l’attivazione di connessioni Internet e l’acquisto di pc e tablet.In primis saranno gestite le domande delle famiglie con Isee inferiore a 20mila euro, al termine della consultazione pubblica della Commissione europea si partirà con le famiglie con Isee inferiore a 50mila. Per poter fare domanda per il bonus pc/Infratel le famiglie devono essere in possesso di un Isee in corso di validità e delle credenziali SPID, necessarie per registrarsi sul sito.