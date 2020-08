Economia

Prevenzione rischio idrogeologico a Modica

Modica - Modica al lavoro per la prevenzione del rischio idrogeologico. In netto anticipo rispetto all’arrivo della stagione delle piogge, sono iniziati a Modica i lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico sui letti dei torrenti più a rischio, San Liberale, Passo Gatta, San Silvestro – Rassabia. Gli interventi consistono nello sgombero da qualsiasi tipo di detrito presente( massi, alberi, rovi, sterpaglie) che, in caso di pioggia intensa, potrebbero ostruire il flusso dell’acqua causando l’esondazione del fiume. “Come ogni anno – commenta il Sindaco – cerchiamo di anticipare la stagione delle piogge con questi importantissimi lavori che ci consentono di avere maggiore sicurezza in prossimità dei nostri corsi d’acqua.Purtroppo, in passato, abbiamo visto quanto possa essere pericoloso trascurare questo tipo di manutenzione. Per tale motivo dedichiamo la massima attenzione alla pulizia degli alvei e a qualsiasi tipo di intervento finalizzato alla prevenzione dei rischi per la popolazione”.