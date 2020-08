Dal mondo

Ebru Timtik morta dopo 238 giorni di sciopero della fame

Ebru Timtik è morta ieri in una prigione turca, al 238esimo giorno di sciopero della fame. Era un'avvocatessa paladina dei diritti umani, faceva parte dell'associazione avvocati progressisti della Turchia, che si batte per la libertà di espressione e le fasce più deboli della popolazione. Era stata condannata a 13 anni di carcere per "reati contro la sicurezza". Pesava ormai 30 chili e riusciva a mala pena a bere acqua da una siringa. Ieri sera il suo cuore si è fermato dopo 238 giorni di sciopero della fame per chiedere un giusto processo.