La scarpa di Jordan al porto turistico di Marina di Ragusa

L’Associazione “SNK LAB”, collettivo ragusano di artigiani, ha proposto al Comune la donazione di una scultura raffigurante una scarpa sneakers gigante, intitolata “Jordan 1”, delle dimensioni di con 130 x 70 x 50, realizzata in pietra pece, legno e materiali riciclati. La scultura si ispira alle “icone” celebri che hanno fatto la storia dello sport a livello internazionale, promuovendo come simbolo la libertà della persona di muoversi liberamente in tutti i Paesi del mondo. Acquisiti tutti i pareri degli assessorati ed uffici competenti la Giunta Municipale con proprio provvedimento dell’11 agosto scorso, ritenendo di dovere formalizzare la donazione ai fini dell’acquisizione del bene al patrimonio del Comune, ha preso atto della donazione della sculturadell’Associazione SNK LAB che si è fatta carico delle spese di installazione dell’opera artistica all’interno dello spartitraffico che incrocia la pista ciclabile e l’ingresso carrabile del porto turistico di Marina di Ragusa.